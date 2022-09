Na štirih lokacijah po Ljubljani odkrili previsoke koncentracije dušikovega dioksida

Ljubljana, 15. septembra - Nevladni organizaciji Focus in Inštitut za zdravje in okolje sta na štirih lokacijah v Ljubljani odkrili previsoke koncentracije dušikovega dioksida (NO2), zdravju zelo škodljivega plina, ki izvira predvsem iz dizelskih vozil. Najvišje vrednosti koncentracij dušikovega dioksida so zaznali na Šmartinski cesti pri Ortobaru, so sporočili iz Focusa.