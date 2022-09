Učitelja jahanja v Srbiji obtožili zaradi posilstva in spolnih zlorab svojih učenk

Beograd, 15. septembra - Srbijo te dni pretresa škandal, potem ko je policija zaradi suma spolnih zlorab, posilstva in poskusa posilstva privedla učitelja jahanja in filmskega kaskaderja, 68-letnega Miloša Đukića. Đukića je policiji prijavilo sedem deklet, med katerimi so tudi mladoletnice, pišejo srbski mediji. Državno tožilstvo v Beogradu je zanj že odredilo pripor.