Vedenejeva na dobri poti do novih finalov

Sofija, 15. septembra - Jekaterina Vedenejeva, dolgoletna ruska reprezentantka v ritmični gimnastiki, ki od leta 2018 uspešno zastopa Slovenijo, je dobro opravila tudi drugi dan kvalifikacij na svetovnem prvenstvu v Sofiji. Potem ko se je prvi dan prebila v finale z žogo in zasedla šesto mesto, je danes na dobri poti do finala s kiji (31,600) in trakom (29,750).