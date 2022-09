V Kobaridu mednarodna konferenca o vojaških pokopališčih na soški fronti

Kobarid, 15. septembra - Fundacija Poti miru v Posočju in Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU danes v Kobaridu organizirata mednarodno konferenco, na kateri domači in tuji raziskovalci predstavljajo raziskave o vojaških pokopališčih na soški fronti, njihovem ohranjanju v zadnjih desetletjih ter mednarodne prakse njihovega urejanja in raziskav.