Shell bo z novim letom dobil novo vodstvo

London, 15. septembra - Izvršni direktor britanskega energetskega velikana Ben van Beurden bo konec leta odstopil s položaja, so sporočili iz podjetja. Nadomestil ga bo Wael Sawan, ki je v Shellu trenutno zadolžen za obnovljive vire energije. Van Beurden je v Shellu zaposlen 39 let, vodil pa ga je zadnjih devet let.