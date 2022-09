Singapur, 15. septembra - Cene nafte so se tudi v današnjem azijskem trgovanju znižale. Pričakovana oslabitev svetovnega gospodarstva in povišanje obrestnih mer marsikje slabijo obete glede povpraševanja po surovi nafti, bencinu in dizelskem gorivu, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.