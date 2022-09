Slovenske rokometašice kmalu z Madžarkami

Ljubljana, 15. septembra - Slovenska ženska rokometna reprezentanca postopoma stopnjuje svoje aktivnosti pred vrhuncem letošnje sezone in evropskim prvenstvom, ki bo med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Slovenske prvokategornice bodo v reprezentančnem tednu med 26. septembrom in 2. oktobrom igrale dve pripravljalni tekmi proti Madžarski.