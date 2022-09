Dan po porazu: Aleksander Sekulić ima pogodbo s KZS do konca naslednjega leta

Berlin, 15. septembra - Košarkarji Slovenije so s porazom v četrtfinalu proti Poljski zaključili evropsko prvenstvo v Berlinu. Po prespani noči je uvodni šok prerasel v razočaranje in spoznanje, da je Slovenija zapravila zgodovinsko priložnost za ubranitev naslova ali osvojitev medalje. Pozitivne so vendarle besede Luke Dončića: "Vedno bom igral za svojo domovino."