Na prvem vrhu koalicije o izzivih jeseni

Brdo pri Kranju, 15. septembra - Predsednik vlade Robert Golob bo na Brdu pri Kranju danes gostil prvi vrh koalicije, na katerega so vabljeni poslanke in poslanci strank vladne koalicije ter ministrice in ministri. Srečanje bo namenjeno razpravi o aktualnih temah in izzivih, ki koalicijo čakajo jeseni.