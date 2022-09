Odbor DZ po dopolnitvi potrdil predlog zakona o elektronskih komunikacijah

Ljubljana, 14. septembra - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je danes k predlogu novega zakona o elektronskih komunikacijah, ki so ga vložili poslanci SDS, sprejel vrsto dopolnil. Del dopolnil, ki so jih vložili v SDS in koaliciji, je bil vsebinsko enak, del jih je koalicija sprejela sama. Predlog zakona je sicer dobil soglasno podporo.