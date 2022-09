Vreme: Delno jasno bo

Ljubljana, 14. septembra - Zvečer bo še deloma jasno, le v hribovitih zahodnih krajih bo občasno že rahlo deževalo. Ponoči se bodo padavine na zahodu nekoliko okrepile, pojavijo se lahko prve nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno oblačno. Nastajale bodo plohe in nevihte, možni bodo krajevni nalivi. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju pa jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo oblačno. Dež bo od severa postopno zajel vso Slovenijo, sprva bodo vmes tudi nevihte. Popoldne bo zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem zvečer burja. V soboto bo oblačno, deževno in hladno. V visokogorju bo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja.

Vremenska slika: Nad jugozahodnim delom Evrope je ciklonsko območje, nad osrednjim Sredozemljem pa območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda doteka k nam topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Sprva bo še deloma jasno. Več oblačnosti bo predvsem v južnem predgorju Alp in Gorskem Kotarju, kjer bo ponekod že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo pretežno oblačno, pogoste bodo plohe in nevihte. Še bo pihal južni do jugozahodni veter.