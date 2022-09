Evropski poslanci zaskrbljeni nad stanjem demokracije na Madžarskem

Strasbourg, 14. septembra - Evropski poslanci so danes izrazili zaskrbljenost zaradi stanja demokracije na Madžarskem, ki se po njihovem še poslabšuje. Evropsko komisijo so pozvali, naj ukrepa, med drugim z zamrznitvijo evropskih sredstev. Poslanci so ocenili tudi stanje temeljnih pravic v EU, poslanec Matjaž Nemec pa je v razpravi opozoril na dogajanje glede RTV Slovenija.