Ljubljanska borza: Pomembnejše delnice večinoma cenejše

Ljubljana, 14. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,73 odstotka. Posredniki so ustvarili za 548.855 evrov prometa, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke. Te so z večino ostalih delnic zabeležile padce. Med pomembnejšimi delnicami so se podražile le delnic NLB.