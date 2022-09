Odbor DZ za delo pozval resorno ministrstvo k celoviti ureditvi dodatkov za otroke s posebnimi potrebami

Ljubljana, 14. septembra - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je danes pozval ministrstvo za delo, da do konca leta pripravi predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Z njim bi celovito uredili dodatke za otroke s posebnimi potrebami, ki pri osnovnih življenjskih potrebah potrebujejo pomoč drugega.