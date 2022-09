Evropski parlament prižgal zeleno luč direktivi o minimalni plači

Strasbourg, 14. septembra - Evropski parlament je danes s 505 glasovi za, 92 proti in 44 vzdržanimi glasovi sprejel direktivo o ustreznih minimalnih plačah v EU, katere namen je izboljšati delovne in življenjske pogoje za vse delavce v EU ter spodbujati gospodarski in socialni napredek. Direktiva ne spreminja sistema minimalne plače v Sloveniji.