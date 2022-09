Primorska živilska podjetja in zadruge poudarila pomen povezovanja

Miren, 14. septembra - V mesecu, ko obeležujemo vrnitev Primorske k matični domovini, je 11 primorskih živilskih podjetij in zadrug v slovenski lasti vnovič izpostavilo pomen povezovanja, kot ga izkazujejo tudi same, od leta 2015 združene v skupino Po primorsko. Ob tem so predstavniki podjetij in zadrug danes izpostavili tudi nekatere okoliščine poslovanja in načrte.