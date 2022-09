Turizem Ljubljana znova s kampanjo o pozitivnih učinkih turizma

Ljubljana, 14. septembra - Turizem Ljubljana je ponovno zagnal kampanjo Turizem dela Ljubljano, s katero ozavešča prebivalce o pozitivnih učinkih turizma na kakovost življenja v prestolnici. Kampanja bo do konca meseca potekala na zunanjih oglasnih površinah, LPP-ekranih, spletnih mestih, družabnih omrežjih in radijskih postajah, so pojasnili.