Razstava o Ljubljanici na Vrhniki trenutno zaprta

Vrhnika/Ljubljana, 14. septembra - Na Vrhniki so zaprli razstavo o Ljubljanici, ki je bila del projekta, ki mu je Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) podelila znak najboljših praks za podvodno kulturno dediščino. Razstava Moja Ljubljanica je bila na ogled še do torka, trenutno pa je zaprta.