Štirje slovenski čolni na SP na Češko

Ljubljana, 16. septembra - Na letošnjem svetovnem prvenstvu v veslanju, ki se bo konec tedna začelo v Račicah na Češkem, bo nastopilo 930 tekmovalcev in tekmovalk iz 65 držav. Med njimi bo pet slovenskih, in sicer Filip-Matej Pfeifer in Nina Kostanjšek v enojcih, Jaka Čas in Nik Krebs v dvojcu brez krmarja ter Rajko Hrvat v lahkem enojcu.