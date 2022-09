Odbojkarji prihodnje leto v kvalifikacijah za OI 2024

Ljubljana, 14. septembra - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo med 30. septembrom in 8. oktobrom prihodnje leto igrala v kvalifikacijah za olimpijske igre leta 2024 v Parizu, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Slovenci so si nastop v kvalifikacijah, v katerih se bo za OI pomerilo 24 reprezentanc, zagotovili z devetim mestom na svetovni lestvici.