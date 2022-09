Air France zaradi stavke kontrolorjev za petek odpovedal več kot polovico letov

Pariz, 14. septembra - Francoski letalski prevoznik Air France je zaradi stavke francoskih kontrolorjev zračnega prometa za ta petek odpovedal več kot polovico letov na kratke in srednje razdalje, so danes sporočili iz letalske družbe. Ob tem ne izključujejo možnosti zamud in dodatnih odpovedi letov preostalih petkovih letov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.