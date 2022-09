Na koprski policiji notranja preiskava zoper več kriminalistov

Koper, 14. septembra - Na koprski policijski upravi so začeli notranjevarnostni postopek, v katerem preverjajo očitke o sumu odklonskih ravnanj policistov, ki naj bi sodelovali s kriminalci, poročajo Slovenske novice. Uvedbo postopka so danes potrdili na koprski policiji, o domnevnih nepravilnostih so bili obveščeni tudi na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT).