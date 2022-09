Mineva 40 let od poboja v palestinskih begunskih taboriščih Sabra in Šatila

Bejrut, 17. septembra - Mineva 40 let odkar je desničarska krščanska milica libanonskih oboroženih sil s podporo izraelske vojske med vojno v Libanonu vdrla v begunski taborišči Sabra in Šatila v zahodnem Bejrutu in tam v dveh dneh pobila več sto, po nekaterih ocenah pa celo več tisoč večinoma palestinskih beguncev. Preživele spomini na tragedijo zaznamujejo še danes.