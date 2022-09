Objavljen napovednik za nov film Damiena Chazella Babilon

Los Angeles, 15. septembra - Studio Paramount Pictures je objavil napovednik za nov film z oskarjem nagrajenega režiserja Damiena Chazella Babilon. Film, v katerem sta med drugim zaigrala zvezdnika Brad Pitt in Margot Robbie, je zgodovinska drama o Hollywoodu iz 20. let minulega stoletja z zgodbo o vzponih, padcih in ekscesih posameznikov v obdobju velike dekadence.