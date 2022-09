V Parku vojaške zgodovine konec tedna pestro, z obiskom v sezoni zadovoljni

Pivka, 14. septembra - Park vojaške zgodovine Pivka 17. septembra praznuje rojstni dan, ki ga bodo letos obeležili z dogajanjem od četrtka do nedelje, imenovanim ZgodoVikend. S tem se v parku zaključuje tudi glavna turistična sezona, s katero so zelo zadovoljni, saj so letos do konca avgusta našteli več kot 40.000 obiskovalcev.