Mladi spoznavali parašport, zlati košarkarji že doma

Ljubljana, 14. septembra - Prireditev Parfest, namenjena predvsem mladim invalidom in njihovim staršem, ponuja priložnost spoznavanja s parašporti. Projekt krovne Zveze za šport invalidov - Slovenskega paralimpijskega komiteja in parterjev so danes oplemenitili še gluhi košarkarji, ki so se z zlato medaljo in pokalom svetovnih prvakov vrnili iz Izraela.