Lastnik Phoenixa dobil enoletno prepoved in deset milijonov dolarjev kazni

Phoenix, 14. septembra - Iz vodstva severnoameriške košarkarske lige NBA so v torek sporočili, da so lastnika moštva Phoenix Suns Roberta Sarverja zaradi rasizma in sovražnosti do žensk suspendirali za eno leto. Poleg tega bo moral plačati še deset milijonov dolarjev kazni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.