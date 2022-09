Raziskava: Zaupanje splošne javnosti v sodišča se povečuje, strokovna javnost manj zadovoljna

Ljubljana, 14. septembra - Rezultati pete raziskave o zadovoljstvu različnih javnosti z delovanjem sodišč kažejo, da se zaupanje splošne javnosti v sodišča povečuje, medtem ko so se nekoliko poslabšale ocene s strani strokovne javnosti. Na vrhovnem sodišču menijo, da so rezultati raziskave v precejšnji meri zelo spodbudni in zagotovo tudi rezultat sistematičnega dela.