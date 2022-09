Ljubljanska borza dopoldne s padci

Ljubljana, 14. septembra - Na ljubljanski borzi se trgovalni dan odvija v pesimističnem vzdušju. Indeks SBI TOP je do okoli 11.30 zdrsnil za 0,45 odstotka. Zaenkrat najbolj prometne delnice Krke so se pocenile za 1,50 odstotka, več zanimanja pa so vlagatelji pokazali še za delnice Petrola in NLB; tečaj prvih se je spustil za 0,44 odstotka, drugih pa porasel za 1,03 odstotka.