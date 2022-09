Državljan BiH v predelanem vozilu čez mejo nezakonito prepeljal štiri tujce

Ajdovščina, 14. septembra - Policisti so v torek okoli 2. ure na hitri cesti iz predora Vipavski Križ v smeri Nove Gorice v predelanem delu podvozja na tovorni prikolici našli štiri ilegalne prebežnike iz Indije. Vsi so izrazili namero za podajo vloge za mednarodno zaščito, zato so jih odpeljali v azilni dom, 44-letnega voznika iz BiH pa so pridržali, so sporočili s policije.