Kraljičina krsta stara že več kot 30 let

London, 14. septembra - Krsto kraljice Elizabete II., ki bo od danes štiri dni v Westminstru pred ponedeljkovim pogrebom monarhinje, so izdelali pred najmanj 32 leti. Narejena je iz danes že zelo redkega angleškega hrasta in znotraj obložena s svincem ter je identična krsti, v kateri so lani pokopali kraljičinega soproga princa Philipa.