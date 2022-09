Papirna industrija lani prvič z več kot milijardo evrov prihodkov, a pred velikimi izzivi

Postojna, 14. septembra - Papirna industrija je lani prvič presegla milijardo evrov prihodkov, kljub temu pa so bili rezultati papirnic pod pričakovanimi, so na panožnem srečanju v Postojni dejali v Združenju za papirno in predelovalno industrije pri GZS. Letos se zaradi energetske krize stanje poslabšuje, ukrepati mora država, izziv pa bo tudi zeleni prehod, pravijo.