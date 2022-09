Občina Trbovlje pripravlja četrti kulinarični festival Iz trbouskiga špajza

Trbovlje, 23. septembra - Občina Trbovlje od danes do 2. oktobra pripravlja četrti kulinarični festival Iz trbouskiga špajza. Gre za tradicionalno 10-dnevno ponudbo, ki jo bodo letos obogatili še s tremi dogodki, in sicer Bigifestom, Južno v Knezdolu in Martinovim fajrundom. Kuharske mojstrovine bo ponujalo sedem lokalnih gostinskih ponudnikov.