Vreme: Deloma jasno z nekaj oblačnosti

Ljubljana, 14. septembra - Danes bo deloma jasno z nekaj visoke in srednje oblačnosti. Oblačnost bo gostejša v hribovitih zahodnih krajih, tam bo občasno že rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na vzhodu do 29 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.