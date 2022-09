Cene nafte še naprej padajo

Singapur, 14. septembra - Cene nafte so se tudi danes v azijskem trgovanju znižale. Nadaljnji padec cen je pripisati zaskrbljenosti, da bo zaostrovanje denarne politike občutno upočasnilo gospodarsko rast in povzročilo manjše povpraševanje po nafti in njenih derivatih. Naftni trg danes sicer z zanimanjem pričakuje objavo novih podatkov o zalogah v ZDA.