V Mariboru 13. mednarodni salon vina in delikates VinDel 2022

Maribor, 14. septembra - V Kazinski dvorani in preddverjih Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo danes potekal 13. mednarodni salon vina in delikates VinDel 2022. Kot obljubljajo organizatorji, bo v mestu najstarejše trte na svetu mogoče doživeti več kot 400 različnih okusov višjega kakovostnega razreda vin in delikates.