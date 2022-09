V New Yorku se je začelo 77. zasedanje Generalne skupščine ZN

New York, 14. septembra - Na sedežu svetovne organizacije se je v torek v New Yorku s pozivi k sodelovanju in solidarnosti uradno začelo 77. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Vrhunec bo doživelo 20. septembra, ko se začenja splošna razprava svetovnih voditeljev, med katerimi bo tudi letos predsednik Borut Pahor. Končala se bo 27. septembra.