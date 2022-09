Bayernu derbi z Barcelono

Ljubljana, 13. septembra - Osrednja pozornost med torkovimi tekmami nogometne lige prvakov je bila usmerjena v München, kjer sta se v skupini C merila velikana Bayern in Barcelona. Derbi so dobili Nemci, ki so vprašanje zmagovalca rešili na začetku drugega polčasa. V 50. minuti je v polno zadel Lucas Hernandez, štiri minute pozneje pa še Leroy Sane.