Dow Jones, Nasdaq in S&P 500 z najslabšimi rezultati od junija 2020

New York, 13. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Po poročanju portala Yahoo Finance so zaradi zaskrbljujočih podatkov o inflaciji, ki nakazuje na recesijo, indeksi Dow Jones, Nasdaq in S&P zabeležili najslabše rezultate od junija 2020. Dow je izgubil skoraj 1300 točk.