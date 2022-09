Evropski poslanci ob govoru o stanju v uniji s podporo Ukrajini in pozivi k ukrepom v energetski krizi

Strasbourg, 14. septembra - Solidarnost in podpora Ukrajini ter pozivi k ukrepanju pri spopadanju z energetsko krizo in draginjo so bili med glavnimi sporočili današnje razprave evropskih poslancev po govoru predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v uniji. Pozvali so tudi k zaščiti vrednot in vladavine prava.