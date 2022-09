Mendyja spoznali za nedolžnega za eno posilstvo

London, 13. septembra - Benjamina Mendyja, suspendiranega nogometaša Manchester Citya, ki je osumljen več spolnih prestopkov, so danes spoznali za nedolžnega za spolni napad in posilstvo 19-letnega dekleta, potem ko tožilstvo ni priložilo ustreznih dokazov. Za nedolžnega so spoznali tudi njegovega prijatelja in soobtoženega Louisa Sahaja Matturieja, poroča AFP.