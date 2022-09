Evropske borze v rdečem, nafta cenejša, evro padel

London/Frankfurt/Pariz, 13. septembra - Osrednji delniški indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali, izgubili so tudi več kot poldrugi odstotek, še precej globlji je padec v ZDA, potem ko so bili objavljeni podatki o tamkajšnji inflaciji, ki je bila višja od pričakovanj. Nafta se je pocenila, tečaj evra je popoldne znova padel pod en dolar.