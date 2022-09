DZ sprejel poroštveni zakon za energetska podjetja

Ljubljana, 13. septembra - DZ danes na izredni seji s 63 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon, po katerem bo država za zagotavljanje zanesljive oskrbe z elektriko in plinom družbam HSE, Gen energija in Geoplin zagotovila do skupno 1,6 milijarde evrov poroštva za dostop do likvidnosti za trgovanje z elektriko in nakup plina izven EU.