Nekdanji odgovorni urednik Demokracije in njen kolumnist pogojno obsojena zaradi spodbujanja sovraštva

Ljubljana, 13. septembra - Kazenske ovadbe zoper nekdanjega odgovornega urednika Demokracije Jožeta Biščaka in njenega kolumnista Aleksandra Škorca zaradi spodbujanja sovraštva in širjenja rasističnih idej so po slabih dveh letih dobila epilog. Sodišče je Škorca obsodilo na pet mesecev zapora oz. dve leti pogojno, Biščaka pa na šest mesecev zapora oz. dve leti pogojno.