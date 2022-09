Na okrogli mizi poziv k čimprejšnji transformaciji elektroenergetskega omrežja

Ljubljana, 13. septembra - Visoke cene elektrike bodo na borzi vztrajale, dokler ne bo uravnovešenja ponudbe in povpraševanja, so se strinjali udeleženci okrogle mize o reševanju izzivov v času energetske krize v Ljubljani. Izpostavili so tudi vse večje zanimanje za sončne elektrarne in samooskrbo ter nujnost čimprejšnje transformacije elektroenergetskega omrežja.