SBI TOP z 0,65-odstotno rastjo

Ljubljana, 13. septembra - Indeks SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes zabeležil 0,65-odstotno zvišanje na 1086,04 točke. Borzni posredniki so sklenili za 1,29 milijona evrov poslov, znova več kot polovico z delnicami Krke. Te so indeksu pomagale navzgor z 0,86-odstotno rastjo. Za več kot dva odstotka sta se okrepila tečaja delnic Luke Koper in Petrola.