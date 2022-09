Gospodarstvo ponovno za uvedbo kapice na ceno energentov

Ljubljana, 13. septembra - Gospodarstveniki so na današnjem sestanku GZS z državnimi sekretarjem na gospodarskem ministrstvu Matevžem Frangežem, na katerem so bili tudi predstavniki drugih delodajalskih organizacij, navedli težave panog in podjetij zaradi visokih cen energentov. Po njihovem je kapica na ceno energentov ključen ukrep, ki ga gospodarstvo potrebuje.