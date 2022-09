Krajevni uradi na območju ljubljanske upravne enote spet odpirajo vrata

Ljubljana, 13. septembra - Krajevni uradi na območju ljubljanske uprave enote na Igu, v Notranjih Goricah, Velikih Laščah, Dobrovi in Škofljici, ki so jih zaradi poletnih počitnic začasno zaprli 4. julija, bodo v ponedeljek spet odprli vrata. Zaradi prenove prostorov bodo krajevni urad v Dolu pri Ljubljani predvidoma odprli v začetku oktobra, so sporočili z upravne enote.