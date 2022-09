Kandidaturo za predsednika republike vložil tudi Cigler Kralj

Ljubljana, 13. septembra - Kandidaturo za predsednika republike je danes s podporo NSi in njenih poslancev vložil tudi vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Stavi na uvrstitev v drugi krog. Kot napoveduje, se bo v kampanji zavzemal za delovne in podjetne, kot tudi za tiste, odrinjene na rob družbe. Med prioritetami sicer izpostavlja tudi krepitev miru in varnosti.