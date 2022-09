Za viceguvernerja po odhodu Vodopivec Jeanove pet kandidatur

Ljubljana, 13. septembra - Na poziv predsednika države Boruta Pahorja za zbiranje predlogov za viceguvernerja Banke Slovenije, ki se je zaključil v ponedeljek, je prispelo pet predlogov. Kandidati za to mesto so po odhodu viceguvernerke Irene Jean Vodopivec Jana Benčina Henigman, Arjana Brezigar Masten, Primož Dolenc, Primož Simončič in Sibil Svilan.